Nederland krijgt nieuwe prijs voor beste filmlocatie van het jaar

Nederland is een filmprijs rijker. Eind 2023 wordt voor het eerst de Fantastische Filmlocaties Award uitgereikt. Het beeldje is voor de film die dit jaar op de beste en meest originele manier gebruik heeft gemaakt van bijzondere filmlocaties in steden en landen.

De nieuwe award, die bestaat uit een sculptuur van een wereldbol, is een initiatief van de podcast Fantastische Filmlocaties. Presentator en samensteller Jeroen Huijsdens deelde de lancering van de nieuwe prijs zaterdag in de nieuwe aflevering van de podcast.

Huijsdens nomineert in de loop van het jaar verschillende films die gebruik hebben gemaakt van een bijzondere locatie. De eerste nominatie van 2023 gaat naar de bioscoophit John Wick Chapter 4.

Volgens Huijsdens maakt de film, waarin Keanu Reeves het opneemt tegen een wereldwijd netwerk van huurmoordenaars, "op een fantastische manier gebruik van indrukwekkende locaties in wereldsteden". Hij wijst vooral op de scenes die zich afspelen in Parijs, een stad die hij in zijn nieuwe podcast om die reden ook bezoekt.