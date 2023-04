Super Mario-film levert nu al meeste geld op van alle videogamefilms

De film over Super Mario, The Super Mario Bros. Movie, heeft tot nu toe het meest opgebracht van alle videogamefilms die ooit gemaakt zijn. Dat meldt de Amerikaanse filmwebsite Variety vrijdag. In totaal heeft de film over de mascotte van Nintendo nu al meer dan 500 miljoen dollar (ruim 450.000 euro) opgebracht.

Het gaat om 260,3 miljoen dollar (236,72 miljoen euro) in de Verenigde Staten en 248,4 miljoen dollar (225,90 miljoen euro) in de rest van de wereld.

The Super Mario Bros. Movie ging begin april in première. Al binnen een paar dagen had de film het record van Frozen 2 verbroken met 377 miljoen dollar (ruim 343 miljoen euro). Frozen 2 beleefde in 2019 in de eerste dagen de beste start en bracht 358 miljoen dollar (ruim 326 miljoen euro) in het laatje.

De film over de Italiaanse loodgieter uit de bekende videospellen overtreft met de cijfers Warcraft (2016) en Pokémon: Detective Pikachu (2019), eveneens verfilmde videogames.

The Super Mario Bros. Movie is nu al de op een na grootste animatiefilm in de afgelopen jaren. Minions: The Rise of Gru bracht vorig jaar bijna twee keer zoveel op als dat nu is verdiend aan de verfilming van Super Mario.