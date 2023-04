Super Mario-film levert nu al meeste geld op van alle gameverfilmingen

The Super Mario Bros. Movie heeft nu al het meest opgebracht van alle gameverfilmingen die ooit gemaakt zijn. Dat meldt de Amerikaanse filmwebsite Variety vrijdag. De film over het Nintendo-personage Mario bracht tot nu toe al ruim 500 miljoen dollar (ruim 450 miljoen euro) op.

Het gaat om 260,3 miljoen dollar in de Verenigde Staten en 248,4 miljoen dollar in de rest van de wereld.

The Super Mario Bros. Movie bracht in de eerste dagen na de release wereldwijd meer dan 377 miljoen dollar op. De film, die op 5 april in première ging, beleefde het beste openingsweekend voor een animatiefilm ooit. Met een opbrengst van 358 miljoen dollar in 2019 had Frozen 2 dat record in handen.