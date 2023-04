Auteur Houellebecq in beroep in zaak over seksfilm waarin hij de hoofdrol speelt

De Franse schrijver Michel Houellebecq is in hoger beroep gegaan in de rechtszaak die hij tegen het Nederlandse kunstcollectief KIRAC heeft aangespannen. Dat collectief maakte een seksfilm met Houellebecq in de hoofdrol, maar de auteur wil niet dat de beelden worden vrijgegeven.

De 67-jarige auteur was naar een Franse rechter gestapt, maar die oordeelde dat de film KIRAC 27 zijn privacy niet had geschonden. Houellebecq moest filmmaker Stefan Ruitenbeek een kleine schadevergoeding betalen.

De schrijver is geschrokken van de trailer en wil de film, die door sommige media als porno wordt bestempeld, laten verbieden. In de trailer kust Houellebecq een jonge vrouw, terwijl hij zonder shirt op bed ligt. Op basis van de fragmenten noemde hij de film "lasterlijk" en "een explosie van geweld".

Volgens Houellebecq is het contract dat hij met KIRAC heeft gesloten niet rechtsgeldig. De auteur beweert dat hij bij de ondertekening depressief was. Bovendien zou hij het contract midden in de nacht en in beschonken toestand hebben getekend.

Maar volgens de rechtbank is niet te begrijpen waarom Houellebecq heeft meegedaan aan de opnames "als hij de overeenkomst echt problematisch vond". Tussen de ondertekening en het begin van de opnames zat volgens de rechter bovendien "genoeg tijd om terug te komen op de inhoud van de overeenkomst". En als ze het dan niet eens waren geworden, had hij ook toen kunnen weigeren eraan mee te werken.