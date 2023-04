Ziekenhuisopname Jamie Foxx heeft mogelijk gevolgen voor nieuwe Netflix-film

Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn van de ziekenhuisopname van Jamie Foxx voor de Netflixfilm Back in Action. Volgens entertainmentsite TMZ heeft de 55-jarige acteur, die donderdag met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis, nog acht opnamedagen te gaan.

Het is goed mogelijk dat de opnames van Back in Action met een vervanger van Foxx worden afgerond. Op die manier werd zijn afwezigheid donderdag al opgevangen, meldt tijdschrift People.

De acteur blijft voorlopig in het ziekenhuis. Het is nog niet bekend wat Foxx mankeert. Wel zou het naar omstandigheden goed met hem gaan.

In Back in Action speelt ook Cameron Diaz. De vijftigjarige Amerikaanse, die eerder haar acteerpensioen aankondigde, acteerde in Annie in 2014 voor het laatst. Ook Foxx had een rol in Annie. Daarvoor waren de twee in 1999 te zien in de dramafilm Any Given Sunday.