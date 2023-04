Nieuw op Netflix: Deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week de erotische serie Obsession, de culinaire film Hunger en de serie Florida Man.

American Manhunt: The Boston Marathon Bombing (seizoen 1) De marathon van Boston is een van de oudste en populairste marathons ter wereld. In 2013 werd er een terreuraanslag gepleegd. Twee bommen gingen af, waardoor vier mensen overleden en meer dan tweehonderd mensen gewond raakten. Deze documentaire brengt de verhalen rondom de aanslag in beeld.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

In deze film van de serie The Last Kingdom komt Uthred (Alexander Dreymon) nog één keer in actie. Na de dood van koning Edward willen verschillende partijen aan de macht komen. Uthred gaat op pad met zijn bondgenoten om Engeland te verenigen.