Fantasyserie Game of Thrones krijgt nog een spin-off

Game of Thrones krijgt een tweede spin-off. Het is weer een verhaal dat zich afspeelt voor dat van Game of Thrones, ditmaal met als voorlopige titel A Knight of the Seven Kingdoms.

De serie is gebaseerd op een reeks boeken die schrijver George R.R. Martin schreef als spin-off voor zijn eigen serie A Song of Ice and Fire, waarop Game of Thrones is gebaseerd. De spin-offreeks gaat over een ridder en zijn schildknaap.



Warner Bros. Discovery kondigde de nieuwe serie woensdag aan op een grote perspresentatie. Wanneer de serie te zien zal zijn, is nog niet duidelijk. Eerder maakte Warner al de spin-off House of the Dragon.

Ook nieuwe Harry Potter-serie in de maak

Warner kondigde woensdag meerdere nieuwe series aan, zoals een spin-off van The Big Bang Theory en een nieuwe verfilming van alle boeken over Harry Potter.