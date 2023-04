Warner Bros. Discovery komt in 2024 met streamingdienst MAX naar Nederland

MAX, de nieuwe streamingdienst van Warner Bros. Discovery, komt volgend jaar naar Nederland. Dat laat een woordvoerder van streamingdienst HBO Max woensdag weten. Het is nog niet duidelijk wanneer MAX in 2024 in Nederland beschikbaar zal zijn.

Of abonnees van HBO Max door de uitbreiding van het aanbod meer moeten gaan betalen voor MAX, is niet direct duidelijk. In de VS blijft Discovery+, het streamingplatform van Discovery, los bestaan, schrijft The Verge. Of dat in Nederland ook het geval is, is niet bekend. Meer details worden later bekend, schrijft HBO Max op Twitter.