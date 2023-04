Gérard Depardieu door dertien vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag

Delen via E-mail

De Franse acteur Gérard Depardieu wordt door dertien vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vrouwen deden de afgelopen maanden hun verhaal bij onderzoeksjournalisten van de nieuwssite Mediapart. Volgens de advocaten van Depardieu ontkent hij alles en zijn de beschuldigingen "zeer subjectief".

"Hun aanklachten laten een patroon zien", schrijft Mediapart. "Depardieu zou bijvoorbeeld een hand op hun bil of tussen hun dijen hebben gelegd, seksueel getinte voorstellen hebben gedaan en soms aanhoudend naar de vrouwen hebben gekreund."

Verschillende regisseurs en producers hebben inmiddels gereageerd op het verhaal en zeggen dat ze er nooit iets van gemerkt hebben. Van de dertien vrouwen zeggen meerdere tegen Mediapart dat er gelachen werd als ze aan de bel trokken. Mensen zouden hebben gezegd "dat het Gérard maar was".

In 2018 werd Depardieu beschuldigd van verkrachting. Actrice Charlotte Arnould zegt dat hij haar twee keer heeft gedwongen tot seks toen ze hem thuis opzocht in Parijs voor carrièreadvies. Hij was een vriend van haar vader. De 74-jarige acteur probeerde die aanklacht ongedaan te maken, maar de zaak loopt nog.