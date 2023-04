Rico Verhoeven snapt typecasting: 'Maar rol in comedy zou ook passen'

Black Lotus, de film waarin Rico Verhoeven zijn eerste hoofdrol speelt, is vanaf donderdag te zien in de bioscopen. De wereldkampioen kickboksen wacht in spanning de reactie van het publiek af. NU.nl sprak met hem over zijn acteerambities en zijn rolmodellen in Hollywood.

Verhoeven heeft al zo'n twintig jaar een succesvolle carrière in de vechtsport. Sinds 2013 mag hij zich de ongeslagen wereldkampioen kickboksen in de categorie zwaargewicht noemen. Maar de topsporter droomt al vele jaren van een acteercarrière. Na enkele kleine rollen heeft hij nu zijn eerste hoofdrol te pakken in de internationale film Black Lotus.

Het vereist zelfverzekerdheid, discipline en doorzettingsvermogen om het hoogste niveau te behalen in een sport. Diezelfde eigenschappen komen van pas bij acteerambities. "Bij alles wat ik doe, geef ik 100 procent. Ik ga voor het beste resultaat en de beste versie van mezelf", zegt Verhoeven. Hij is zeer kritisch op zichzelf. "Je zou kunnen zeggen dat ik een perfectionist ben."

Zijn doel is in Hollywood door te breken. Om zijn kansen te vergroten, volgt hij lessen Engels, acteren en stunten. Verhoeven ziet het helemaal zitten om de volgende Jean-Claude Van Damme te worden. "Ik vind het prachtig hoe Van Damme de vechtsport in de entertainmentwereld heeft gebracht."

Verhoeven ontmoette de Belgische acteur en producent op de set van Kickboxer: Retaliation. In die actiefilm speelde Verhoeven een bokser. "We hadden gelijk een goede klik. Sinds de samenwerking belt hij om te vragen naar mijn wedstrijden."

Verhoeven kruipt voor zijn eerste hoofdrol in de huis van special forces-officier Matteo Donner.

'Ik weet dat ik meer kan spelen dan een vechter'

Verhoeven speelde eerder kleine rollen in Nederlandse producties. Zo was hij te zien als een kooivechter (Bon Bini Holland 3), een lijfwacht (Undercover), een kickbokser (Vechtershart) en nu een special forces-officier. Is de kickbokser niet bang om steeds dezelfde soort rol te krijgen? "Ik heb natuurlijk een bepaalde uitstraling en reputatie. Dan is de link met bepaalde rollen makkelijk gemaakt. Maar ik weet dat ik meer kan spelen dan een vechter", stelt Verhoeven. "Ik denk dat een rol in een comedyfilm ook goed bij me zou passen."

Een rolmodel is Dwayne 'The Rock' Johnson. "Hij is in zoveel verschillende rollen te zien. Dat wil ik ook." Verhoeven ontmoette Johnson meerdere keren. Het had niet veel gescheeld of de wereldkampioen kickboksen had een kleine rol gespeeld in Red Notice, naast zijn idool.

"Regisseur Rawson Marshall Thurber stuurde mij een bericht met de vraag of ik interesse had in een kleine rol in de film", vertelt Verhoeven. "Het ging om een productie met Johnson en Ryan Reynolds, dus ik was meteen laaiend enthousiast. Maar de opname van mijn scène zou twee weken later al plaatsvinden. Helaas bleek het onmogelijk op tijd een visum te regelen voor de Verenigde Staten."

Dat was niet de eerste keer dat Verhoeven een mooie acteerkans door zijn vingers zag glippen. Op uitnodiging van Sylvester Stallone deed hij auditie voor de rol van Viktor Drago in de film Creed II. Maar Stallone wees hem af: hij vond Verhoeven een te knappe kop hebben voor de rol. "Ik voldeed niet aan het plaatje dat ze in gedachten hadden. Dat deed wel pijn, want ik wilde die rol heel graag. Maar ik geloof dat alles gebeurt met een reden."

Waar gaat Black Lotus over? Special forces-officier Matteo Donner (Verhoeven) zwerft de wereld rond na het overlijden van zijn beste vriend tijdens een gezamenlijke missie. Terug in Amsterdam belandt hij tussen explosies, rondvliegende kogels en crashende auto's in een eenmansoorlog in de straten van de stad. Donner heeft daarbij maar één doel: het ontvoerde dochtertje van zijn gestorven vriend redden.

'Nu ik van het acteren geproefd heb, wil ik meer'

De ontmoetingen met grote Hollywoodsterren leveren Verhoeven in ieder geval interessante adviezen op. Zo drukte Mark Wahlberg hem op het hart vooral de tijd te nemen bij het opzeggen van zijn tekst. "Dan ben je langer in beeld", stelde Wahlberg. The Transporter-acteur Jason Statham deelde een andere wijze les: "Accepteer een rol altijd op voorwaarde dat je niet doodgaat, zodat je in een eventueel vervolg kunt terugkeren."

Voor goede adviezen hoeft Verhoeven niet altijd naar het buitenland. "Durf ook gewoon lelijk te zijn op beeld", adviseerde acteur Frank Lammers hem. "Dat is voor hem een stuk makkelijker dan voor mij", grapt Verhoeven.

De wereldkampioen wil de komende jaren zijn sportcarrière combineren met een carrière naast de ring, ook al is dat soms een flinke uitdaging. "Ik weet nog niet precies wanneer, maar op een gegeven moment wil ik me volledig focussen op het acteren. Het is mijn nieuwe passie en ik wil dat graag nog lang blijven doen", zegt Verhoeven. "Ik heb vaak verhalen gehoord over lange draaidagen en de vele uren op een filmset. Maar ik heb van elke seconde genoten en nu ik ervan heb geproefd, wil ik meer."

