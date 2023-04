Super Mario-film breekt record van beste openingsweekend voor animatiefilm

The Super Mario Bros. Movie heeft in de eerste dagen na de release wereldwijd meer dan 377 miljoen dollar (306,5 miljoen euro) opgebracht. Daarmee heeft de animatiefilm over het bekende Nintendo-personage Mario volgens Amerikaanse media meerdere records gebroken.

Zo heeft The Super Mario Bros. Movie, die woensdag in première is gegaan, het beste openingsweekend voor een animatiefilm ooit beleefd. Met een opbrengst van 358 miljoen dollar in 2019 had Frozen 2 dat record in handen.

Bovendien is de gameverfilming goed voor de tot dusver beste start van een film in 2023. Hij is Ant-Man and the Wasp: Quantumania (225,3 miljoen dollar) gepasseerd.

In de film komen verschillende personages uit het populaire computerspel voor. Chris Pratt heeft de stem van Mario ingesproken en Charlie Day is te horen als Luigi. Ook Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) en Seth Rogen (Donkey Kong) zijn in de film te horen.