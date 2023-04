Emily Ratajkowski stopt met acteren omdat Hollywood 'gestoord en duister' is

Emily Ratajkowski stopt met acteren. De 31-jarige Amerikaanse voelt zich in Hollywood niet meer op haar gemak. Ze heeft het team dat haar hielp haar acteercarrière op poten te zetten, drie jaar geleden ontslagen.

Ratajkowski werd bekend werd van haar deelname aan de videoclip van het nummer Blurred Lines van Robin Thicke. Ze speelde sindsdien in meerdere films, waaronder Gone Girl (2014) en I Feel Pretty (2018). Ook deed ze auditie voor de film Triangle of Sadness (2022), maar die kans ging aan haar voorbij.

"Ik voelde me een stuk vlees waar mensen hun oordeel over velden en van zeiden: 'Heeft ze nog iets anders te bieden dan haar borsten?'", zegt Ratajkowski tegen Los Angeles Times. Ze was er naar eigen zeggen helemaal klaar mee zichzelf "acceptabel" te maken voor de machtige mannen van Hollywood.

Hollywood is nu volgens Ratajkowski een "gestoorde en duistere" plek. In 2020 ontsloeg ze daarom haar manager, castingagent en commerciële vertegenwoordiger.