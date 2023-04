Star Wars komt met drie nieuwe films, Daisy Ridley keert terug als Rey

Op de Star Wars-conventie in Londen zijn vrijdag drie nieuwe films aangekondigd. In 2019 kwam vooralsnog de laatste film uit de franchise uit, Episode IX: The Rise of Skywalker. Ook werd bekend dat Daisy Ridley de rol van Rey Skywalker, die zij speelde in de laatste drie Star Wars-films, opnieuw op zich gaat nemen.

Ridley zal te zien zijn in de film die Sharmeen Obaid-Chinoy maakt over de nieuwe Jedi Order die door Skywalker wordt opgebouwd. Dit verhaal speelt zich vijftien jaar na de gebeurtenissen uit Episode IX af.

Verder maakt Dave Filoni een film rondom de gebeurtenissen in de tv-serie The Mandalorian, die op Disney+ te bekijken is. James Mangold, die ook de aankomende Indiana Jones-film regisseert, neemt de regie op zich van een film over de eerste Jedi.