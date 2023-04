Nieuw op Netflix: Deze films en series verschenen deze week

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week de familiefilm Chupa, de comedyserie Beef en de historische dramaserie Transatlantic.

Krigsseileren (seizoen 1) De oorlogsfilm Krigsseileren is een van de duurste Noorse producties ooit. Netflix maakte hiervan een miniserie die een half uur langer duurt.

De serie vertelt het waargebeurde verhaal van matroos Alfred, die op zee zit wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Terwijl zijn vrouw en hun drie kinderen thuis de oorlog moeten doorkomen, bevindt Alfred zich plots midden in heftige gevechten. Zijn schip wordt doelwit van Duitse onderzeeërs. Komt hij ooit nog veilig thuis?

Beef (seizoen 1) Danny (Steven Yeun) heeft maar weinig succes als aannemer. Amy (Ali Wong) is ondernemer. De twee hebben al hun frustraties opgekropt, maar tijdens een verkeersincident loopt de situatie tussen hen volledig uit de hand. Ze verklaren elkaar de oorlog en doen er alles aan om de ander met de grond gelijk te maken.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Transatlantic (seizoen 1) Deze historische dramaserie neemt de kijker mee naar de vluchtelingencrisis in Marseille in 1940. Transatlantic vertelt het waargebeurde verhaal van het werk van het Emergency Rescue Committee, dat tientallen kunstenaars en wetenschappers van Frankrijk naar de Verenigde Staten probeert te krijgen. Een risicovolle klus, zeker wanneer de nazi's naar hen op zoek zijn.

Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now

De onthullende documentaire volgt zanger Lewis Capaldi tijdens een belangrijk punt in zijn carrière. Hij weet zaal na zaal uit te verkopen, maar dat zorgt alleen maar voor stress.