Dua Lipa speelt een zeemeermin in nieuwe Barbie-film

Dua Lipa speelt een rol in de nieuwe Barbie-film, die in juli uitkomt. Dat kondigt de popster dinsdag aan op Instagram . Op de foto die Lipa deelt is te zien dat zij een zeemeermin speelt.

Margot Robbie speelt de hoofdrol in de liveactionremake van Barbie, die gemaakt wordt door Warner Bros. Robbie speelde eerder in The Wolf of Wall Street de vrouw van Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio).

De Canadese acteur Ryan Gosling (The Notebook) speelt de vriend van Barbie, Ken. Het is nog onduidelijk hoe groot de rol van Lipa precies wordt of hoe het plot van de film loopt.

Greta Gerwig regisseert de film, die al langere tijd verwacht wordt. Gerwig, die eerder Lady Bird en Little Women regisseerde, is sinds 2019 betrokken bij het Barbie-project.