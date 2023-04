Animatiehit Moana krijgt liveactionremake, Dwayne Johnson doet weer mee

Disney werkt aan een liveactionversie van Moana uit 2016. Dat meldt Dwayne 'The Rock' Johnson in een video . De acteur, die in de animatiefilm de stem van god Maui insprak, zal in de remake niet alleen te horen, maar ook te zien zijn in die rol.

Moana vertelt over een Polynesische heldin die een gevaarlijke zeereis onderneemt om haar eiland te redden. "Dit verhaal gaat over mijn cultuur en is symbolisch voor de gratie en kracht van ons volk", zegt Johnson. De acteur heeft een moeder die afkomstig is van Samoa, een republiek in de eilandengroep Polynesië. Het personage Maui is gebaseerd op zijn grootvader.

De liveactionfilm wordt geschreven door Jared Bush, die ook tekende voor de animatieversie. Het is nog niet bekend wie de film gaat regisseren of wanneer de opnames van start gaan.

De muziek is gecomponeerd door Lin-Manuel Miranda, de man achter hitmusical Hamilton. Het titelnummer How Far I'll Go werd genomineerd voor een Oscar. Ook Moana maakte kans op een Oscar, voor beste animatiefilm.