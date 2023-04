Nieuwe Engelse druk roman Gone with the Wind krijgt disclaimer wegens racisme

De nieuwe druk van de Engelstalige versie van de roman Gone with the Wind uit 1936 krijgt een disclaimer waarin wordt gewaarschuwd voor onder meer "racistische stereotyperingen". Dat schrijft The Telegraph zaterdag.

Gone with the Wind gaat over de dochter van een plantagehouder in het diepe zuiden van de Verenigde Staten die trouwt met legerkapitein Rhett Butler, maar eigenlijk verliefd is op iemand anders. Het verhaal speelt zich af ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog. In 1939 verscheen een verfilming van het boek, met Vivien Leigh en Clark Gable in de hoofdrol.