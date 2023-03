Eerste persoon veroordeeld voor dodelijk schietincident filmset Rust

Voor het eerst kan iemand verantwoordelijk gehouden worden voor het dodelijke schietincident op de set van de film Rust, waarin acteur Alec Baldwin een rol speelt. Assistent-regisseur David Halls heeft de aanklacht tegen hem geaccepteerd. Bij het incident kwam cameravrouw Halyna Hutchins (42) om het leven.

Halls was aangeklaagd voor nalatigheid of onveilig gebruik van een vuurwapen tijdens het ongeluk in oktober 2021. Hij verscheen vrijdag virtueel voor de rechtbank van Santa Fe. Hoewel hij niet letterlijk zei dat hij schuldig was aan het misdrijf, maakte hij geen bezwaar tegen de aanklacht, melden Amerikaanse media.

Hiermee stelt hij de aanklagers in het gelijk, zonder daarvoor publiekelijk te bekennen dat hij schuldig is. Halls hoeft niet de gevangenis in, maar krijgt wel een proeftijd van zes maanden zonder toezicht.