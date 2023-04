Nieuw op Netflix: Deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week onder andere Murder Mystery 2, de start van het laatste seizoen van Riverdale en de film Luizenmoeder.

Series

Riverdale (seizoen 7)

Na zeven seizoenen lang meekijken in Riverdale, komt er een einde aan de ooit populaire serie. In deze nieuwe afleveringen bevindt de vriendengroep zich plots in de jaren vijftig. Als alleen Jughead (Cole Sprouse) nog iets van zijn vorige leven kan herinneren, probeert hij er alles aan te doen om zijn vrienden te overtuigen van de realiteit.

Unseen (seizoen 1)

De Zuid-Afrikaanse thriller Unseen volgt een jonge schoonmaakster die midden in een moordzaak terechtkomt. Ze is wanhopig op zoek naar haar man, die net uit de gevangenis komt. Is de jonge Zenzi Mwale wel zo onschuldig als ze lijkt?

Wellmania (seizoen 1)

Liv Healy (Celeste Barber) heeft het goed voor elkaar. Wanneer ze plots vast komt te zitten in Australië en haar werk achter moet laten in New York, wordt de journaliste met de neus op de feiten gedrukt. Haar gezondheid gaat enorm achteruit en ze doet er alles aan om zich weer fit te voelen. Deze comedyserie steekt de draak met alle bizarre gezondheidshypes en trends van de afgelopen jaren.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Films

Murder Mystery 2

Jennifer Aniston en Adam Sandler bundelen de krachten in dit langverwachte vervolg op Murder Mystery. Nick en Audrey Spitz dromen van hun succesvolle detectivebureau. Als ze terechtkomen in een nieuw moordmysterie op een bruiloft van een rijke vriend, proberen ze zichzelf te bewijzen als doortastende privédetectives.

Kill Boksoon

Gill Bok-soon (Jeon Do-yeon) leidt een dubbelleven als huurmoordenares en moeder. In deze Zuid-Koreaanse thriller zien we hoe ze de perfecte balans probeert te vinden tussen haar werk en het moederschap. Als ze betrokken raakt bij een dodelijke missie, lijkt die balans even heel ver te zoeken.

Luizenmoeder - De Film

Het grote succes van de Nederlandse comedyserie De Luizenmoeder zorgde ervoor dat Juf Ank en alle medewerkers van basisschool De Klimop een eigen film kregen. In deze kritische blik op het onderwijs proberen de collega's om te gaan met het overlijden van directeur Anton.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.