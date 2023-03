Nederlandse serie Nieuwe Buren krijgt Engelstalige remake

Nieuwe Buren krijgt een Engelstalige versie. De hoofdrollen in The Couple Next Door worden vertolkt door Eleanor Tomlinson (Poldark) en Sam Heughan (Outlander).

De Nederlandse serie, geïnspireerd op de gelijknamige bestseller van Saskia Noort, kreeg in totaal vier seizoenen. In het eerste seizoen van Nieuwe Buren is te zien hoe het koppel Eva en Peter (Bracha van Doesburgh en Daan Schuurmans) naast Rebecca en Steef (Katja Schuurman en Thijs Römer) komt wonen. Ze worden vrienden, maar een partnerruil heeft verregaande gevolgen voor die vriendschap.

De opnames voor de remake zijn van start gegaan in het Verenigd Koninkrijk en België. De Engelstalige serie telt zes afleveringen. Het is niet de eerste remake van Nieuwe Buren; eerder werd ook een Franse versie gemaakt.