Black Panther-regisseur maakt nieuwe en diverse versie van The X-Files

Ryan Coogler, de regisseur en schrijver van de Black Panther-films, werkt aan een nieuwe versie van sciencefictionserie The X-Files. Dat heeft de bedenker van de originele serie bekendgemaakt.

Chris Carter was te gast in het Canadese radioprogramma On The Coast with Gloria Macarenko om herinneringen aan zijn serie op te halen. De eerste aflevering van The X-Files is dertig jaar geleden uitgezonden.