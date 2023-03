Vijfde Indiana Jones-film beleeft wereldpremière in Cannes

De vijfde Indiana Jones-film, The Dial of Destiny, gaat in mei in première op het filmfestival van Cannes. Volgens Variety liggen er plannen voor een eerste vertoning op de tweede of derde dag van het festival.

Vorig jaar ging er ook al een Hollywood-blockbuster in première in Cannes. Toen ging het om Top Gun: Maverick. Die film bracht uiteindelijk bijna 1,5 miljard dollar op en werd genomineerd voor een Oscar in de categorie beste film.

In Indiana Jones and the Dial of Destiny speelt de tachtigjarige Harrison Ford voor de vijfde en laatste keer de titelrol. De acteur gaf eerder aan dat hij afscheid neemt van het iconische personage.