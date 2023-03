Acteur Jonathan Majors opgepakt wegens mishandeling, advocaat ontkent schuld

Creed III-acteur Jonathan Majors is zaterdagavond gearresteerd op verdenking van mishandeling. Een vrouw beschuldigt de 33-jarige Amerikaan van wurging, mishandeling en intimidatie.

Volgens zijn advocaat Priya Chaudhry is Majors "onschuldig en heeft hij niemand aangevallen". Hij zou juist het slachtoffer zijn. Ook Majors' woordvoerder zegt dat de Hollywood-ster niets heeft misdaan. "We kijken ernaar uit om zijn naam te zuiveren en dit op te lossen."

Volgens TMZ is Majors zaterdag overgebracht naar een politiebureau in New York. Dat gebeurde nadat een vrouw tegen de politie had gezegd dat ze was aangevallen. "Het slachtoffer liep lichte verwondingen op aan haar hoofd en nek en is in stabiele toestand overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt", luidt de verklaring van de politie.

Als gevolg van de arrestatie heeft het Amerikaanse leger een reclamecampagne met Majors in de hoofdrol teruggetrokken. "Hoewel hij onschuldig is tot het tegendeel bewezen is, willen we deze advertenties terugtrekken", schrijft het leger. "We wachten het onderzoek naar de beschuldigingen af."