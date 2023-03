Netflix maakt vijfde en laatste seizoen van dramaserie You

Netflix voegt een vijfde en laatste seizoen toe aan de populaire thrillerserie You. Dat heeft de streamingdienst vrijdag bekendgemaakt.

"Zet je schrap voor het laatste hoofdstuk van Joe Goldberg", staat in het bijschrift van een korte video van de hoofdpersoon op Twitter.

Het personage, gespeeld door Penn Badgley, is voor het vijfde seizoen teruggekeerd naar de plek waar het voor hem allemaal begon: New York. Meer details over de laatste reeks zijn nog niet bekend.

You is gebaseerd op de boeken van Caroline Kepnes. De serie gaat over de boekenwurm Goldberg, die geobsedeerd raakt door degene waar hij verliefd op wordt. Hij gaat letterlijk over lijken om te krijgen wat hij in zijn ogen verdient.

Het vierde seizoen kwam onlangs in twee delen uit op Netflix. Het vijfde seizoen is in 2024 op de streamingdienst te zien.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.