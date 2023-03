Nieuw op Netflix: Deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Met deze week: spionageserie The Night Agent, thriller Don't Let Go en documentaireserie Waco: American Apocalypse.

Series

Waco: American Apocalypse (seizoen 1)

In 1993 wordt een inval gedaan op het terrein van de sekte Branch Davidians. De actie loopt uit de hand en mondt uit in een bloedbad. De onthullende documentaire Waco: American Apocalypse vertelt het verhaal achter de sekte en de 51 dagen durende impasse tussen agenten en de zwaargewapende religieuze groepering.

The Night Agent (seizoen 1)

Deze spionageserie draait om beginnend FBI-agent Peter Sutherland (Gabriel Basso). Hij werkt vanuit de kelder in het Witte Huis en bemant een telefoon die eigenlijk nooit overgaat. Als dat plots wél gebeurt, moet hij razendsnel in actie komen om verschrikkelijke situaties te voorkomen.

Films

April, May en June (2019)

In deze Nederlandse dramafilm delen halfzussen April (Linda de Mol), May (Elise Schaap) en June (Tjitske Reidinga) dezelfde moeder, maar ze hebben alle drie een andere vader. Wanneer hun moeder op sterven ligt, vragen de drie zussen zich af waar ze in het leven staan.

Waves (2019)

De toekomst van Tyler (Kelvin Harrison Jr.) ziet er rooskleurig uit. Hij werkt hard om zich te bewijzen als worstelaar, krijgt steun van zijn vader en is dolgelukkig met zijn vriendin. Wanneer zijn leven plots compleet op zijn kop wordt gezet, weet Tyler niet hoe hij ermee om moet gaan. Hij moet keuzes maken, maar daar kan hij zijn omgeving behoorlijk mee kwetsen.