Recensieoverzicht John Wick 4: 'Waanzinnige actie is ook uitputtingsslag'

Het vierde deel in de John Wick-reeks krijgt wereldwijd lovende kritieken. Ook in Nederland zijn veel recensenten positief over Chapter 4. Met name de virtuoze actiescènes springen in het oog. De lengte - bijna drie uur - stuit sommige critici wel tegen de borst. Een overzicht van de recensies die tot nu toe in Nederland zijn verschenen.

de Volkskrant - 4 sterren

"Met John Wick 4 lijkt de verzadiging bereikt, resulterend in de hemel voor de liefhebber van hypergestileerd, artistiek en decadent geweldsballet en een bijna drie uur durende uitputtingsslag voor, nou ja, zo'n beetje ieder ander."

"Actie in John Wick 4 bestaat op zichzelf, los van aardse zaken als drama en logica. Vechten en schieten zijn een hoogstaande performance - denk aan Kill Bill van Quentin Tarantino, de shoot-outs van westernmeester Sergio Leone of de Hongkong-actie van John Woo. Stijl en beweging zíjn inhoud."

Trouw - 4 sterren

"Het zal duidelijk zijn dat de John Wick-films zichzelf juist niet zo serieus nemen. De lange gevechten die in grote decors in New York, Osaka, Berlijn en Parijs plaatsvinden - de trappenscène bij de Sacre Coeur is chef's kiss - hebben meer weg van een eindeloze dans dan van een realistisch gevecht. (...) De film wil ook helemaal niet realistisch zijn. Hij wil betoveren met choreografie en beweging en waanzinnige actie."

"Dat doet John Wick 4 heel goed, al is het Wick-personage in dit vierde deel lange tijd wel erg onverwoestbaar. Het is bijna - om een gameterm te gebruiken - alsof hij in godmodus vecht. Terwijl er natuurlijk wel iets op het spel moet blijven staan. Gelukkig corrigeert de film zichzelf op tijd."

NRC - 2 sterren

"De reeks lijkt in dit Chapter 4 een beetje te bezwijken onder zijn eigen succes. Regisseur Chad Stahelski, die alle delen tot nu toe maakte, had ditmaal 100 miljoen dollar te besteden - drie keer het budget van het origineel - en laat John Wick als een soort James Bond naar diverse continenten reizen: van Jordanië tot Osaka, van Berlijn tot Parijs. Het waarom van deze excursies is zelden écht duidelijk, net zo min als het motief van nieuwe schurk De Markies (Bill Skarsgard) om John Wick dood te wensen."

"Het grootste probleem is echter de lengte van bijna drie uur, een opmerkelijke keuze die regisseur Stahelski inhoudelijk op geen enkele manier weet te rechtvaardigen."

De Telegraaf - 4,5 sterren

"John Wick 4 is de ultieme knokfilm, waarin de schaarse dialogen, de kunstig uitgelichte decors, de kleurrijke personages en het summiere verhaal allemaal in dienst staan van flitsende actie. Gevechten met alles wat aan wapens voorhanden is, houden je op het puntje van je stoel, terwijl de onderkoelde humor je daar uiteindelijk juichend uit doet opveren."

Het Parool - geen sterren

"De vierde John Wick-film is een oefening in overdadigheid. Het bijna drie uur lange epos volgt de gevreesde huurmoordenaar John Wick (...) terwijl hij probeert te ontsnappen aan zijn lotsbestemming als efficiënte moordmachine."

"John Wick 4 is bijna volledig gefilmd in de gloed van blauwe en oranje neonlichten. De mix van actie en neonoir, waarin momenten van atmosferische rust zich afwisselen met overweldigend spektakel, zorgt voor een prettig tempo, waarbij de kijker na een fiks gevecht soms tientallen minutenlang naar adem mag happen."

