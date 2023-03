Ciarán Hinds en Rory Kinnear in tweede seizoen van The Rings of Power

Ciarán Hinds is gecast voor het tweede seizoen van The Lord of the Rings: The Rings of Power. Ook Rory Kinnear en Tanya Moodie krijgen rollen in de nieuwe afleveringen van de fantasyserie. Dat maakt streamingdienst Prime Video maandag bekend.

Hinds kreeg in 2022 een Oscar-nominatie voor zijn bijrol in het biografische drama Belfast. Eerder speelde hij Julius Caesar in de hitserie Rome en was hij te zien als Mance Rayder in Game of Thrones.

Kinnear was te zien in de afgelopen vier James Bond-films. Hij speelde Bill Tanner, de collega van de bekende geheim agent. Daarnaast speelde hij onder meer rollen in de series Penny Dreadful en Black Mirror. Moodie heeft eerder kleine rollen gehad in Star Wars: The Rise of Skywalker en de misdaadserie Sherlock.

Welke rollen de drie acteurs krijgen, is nog niet bekendgemaakt. Het nieuwe seizoen van The Rings of Power is momenteel in productie. Naar verwachting verschijnen de nieuwste afleveringen in 2024.