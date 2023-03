Documentaire over zanger Antoon komt uit in bioscoop

De film ANTOON - ENGEL, over het leven van zanger Antoon, is op 21 en 23 april in de bioscoop te zien. Dat heeft distributeur WW Entertainment zondag bekendgemaakt. De trailer werd zondagavond voor het eerst online gepresenteerd.

Producent FCCE volgde Antoon de afgelopen drie jaar, terwijl hij snel carrière maakte in de Nederlandse muziekwereld met onder meer de hit Vluchtstrook. Hij was op zijn vijftiende de allerjongste kandidaat die werd aangenomen op de Herman Brood Academie. In 2022 was de jonge rapper de meest gestreamde artiest van Nederland en verkocht hij twee keer de Ziggo Dome uit. Vorige maand won Antoon de Qmusic Top 40 Award voor Beste Artiest.

De film is geproduceerd door Justus Verkerk, de vader en manager van Antoon, en bevat ook nooit vertoonde beelden van zijn jeugd. Ook komen familieleden aan het woord die vertellen hoe Antoon vroeger was. ANTOON - ENGEL is op 21 en 23 april exclusief in de bioscopen te zien. De kaartverkoop gaat maandag van start.

