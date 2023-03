Dochter Obama schrijft mee aan nieuwe serie Swarm van Donald Glover

Malia Obama, de dochter van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama, is een van de schrijvers van de nieuwe Amazon Prime Video-serie Swarm. De 24-jarige Obama heeft aan alle zeven afleveringen meegewerkt.

De serie Swarm volgt de jonge vrouw Dre, die door haar obsessie met een popster in een duistere wereld terechtkomt.



Producent Janine Nabers liet zich tegenover Entertainment Tonight zeer positief uit over de jonge Obama. "Ze kan zo to the point en tegelijk grappig schrijven. Ze is echt ongelooflijk goed en heel erg toegewijd aan haar vak."