Grey's Anatomy-actrice Kelly McCreary stopt met rol van cardioloog Maggie Pierce

Kelly McCreary stopt na negen seizoenen met haar rol als cardioloog Maggie Pierce in Grey's Anatomy. De Amerikaanse actrice keert niet meer terug na de negentiende reeks van de serie.

"Het spelen van Maggie Pierce is een van de leukste dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt en ik vertrek met enorm veel dankbaarheid voor alles. Ik kijk uit naar het hoofdstuk dat komen gaat en naar wat de toekomst voor me in petto heeft."