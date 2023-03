Nieuwe John Wick-film wordt opgedragen aan overleden acteur Lance Reddick

Het vierde deel van de John Wick-filmreeks wordt opgedragen aan de vrijdag overleden acteur Lance Reddick, laten hoofdrolspeler Keanu Reeves en regisseur Chad Stahelski weten in een gezamenlijke verklaring.

De zestigjarige Reddick was in alle John Wick-films te zien als hotelconciërge Charon. Het is niet duidelijk of het vierde deel, dat vanaf volgende week in de bioscopen draait, zal worden voorzien van een speciale boodschap.

Reeves en Stahelski zeggen "diep bedroefd en gebroken" te zijn door het overlijden van hun goede vriend en collega. "Hij was de perfecte professional en het was een plezier om met hem te werken."

Reddick was vooral bekend van een aantal hitseries, zoals The Wire, Fringe en Oz, waarin hij in 2000 zijn debuut maakte. Hij speelde in die serie een rechercheur die tijdens een undercoverklus verslaafd raakt en naar de gevangenis Oz wordt gestuurd. In The Wire speelde hij de hoofdrol van luitenant Cedric Daniels, het hoofd van de afdeling verdovende middelen.