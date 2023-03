Jurassic Park-acteur Sam Neill wordt behandeld voor kanker

Delen via E-mail

De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill wordt behandeld voor bloedkanker. De 75-jarige acteur, onder meer bekend van de Jurassic Park-films, vertelt over zijn ziekte in zijn autobiografie die volgende week verschijnt.

In zijn eerste hoofdstuk deelt Neill de diagnose met de lezer. "Ik ben mogelijk stervende, misschien moet ik opschieten", schrijft hij.

De acteur heeft een interview over het boek gegeven aan de Britse krant The Guardian, die het gesprek vrijdagavond publiceerde. In het gesprek vertelt Neill dat hij zijn biografie ging schrijven tijdens de behandeling. "Ik kon niet werken, ik ontmoette nauwelijks mensen", vertelt hij.