Demi Lovato maakt docu over kindsterren, onder wie henzelf

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Demi Lovato debuteert als regisseur, meldt muziektijdschrift Rolling Stone . De zangeres en actrice, bekend van onder meer Camp Rock en Glee, gaat een documentaire maken over kindsterren. De productie heet Child Stars.

Lovato, die zowel genderneutraal als met vrouwelijke voornaamwoorden aangesproken wil worden, brak zelf ooit door als kindster in de serie Barney & Friends. Ze was toen tien jaar oud. Ook hun werk voor Camp Rock droeg al vroeg bij aan hun succes.

De dertigjarige Lovato bekijkt in de docu de hoogte- en dieptepunten van bekende oud-kindsterren die opgroeiden in de spotlights. Ook neemt hen haar eigen ervaringen onder de loep.

"Er is geen betere film of beter onderwerp denkbaar voor mijn regiedebuut dan dit verhaal, omdat het zo dicht bij mezelf ligt", laat de Amerikaanse in een verklaring weten. De actrice maakt er geen geheim van dat ze door haar bekendheid problemen kreeg met het gebruik van verdovende middelen en een eetstoornis ontwikkelde.