Fedja van Huêt verliest van Ralph Fiennes bij Critics Choice Super Awards

Fedja van Huêt heeft donderdag achter het net gevist bij de Critics Choice Super Awards. De Nederlandse ster was genomineerd in de categorie beste acteur in een horrorfilm, voor zijn rol in de Deense film Speak No Evil. Maar het beeldje ging donderdag naar acteur Ralph Fiennes, die een sadistische kok speelt in The Menu.

Van Huêt speelt in Speak No Evil samen met Karina Smulders een stel dat op vakantie bevriend raakt met een Deens koppel.

De Critics Choice Super Awards is een afgeleide van de gewone Critics Choice Awards. De awardshow is in het leven geroepen om meer aandacht te vestigen op onder het grote publiek populaire genres als superhelden, sciencefiction, fantasy, actie en horror.

De grote winnaar van de ceremonie was de actiefilm Everything Everywhere All at Once, die afgelopen zondag ook de grote winnaar was bij de uitreiking van de Oscars.