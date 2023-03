Recensieoverzicht Shazam! Fury of the Gods: 'Druk en vreugdeloos'

Recensenten waren al niet echt te spreken over de film Shazam!, die in 2019 is verschenen. Bij het vervolg Shazam! Fury of the Gods is dat niet heel anders. Zelfs het acteertalent van Helen Mirren (Hespera) en Lucy Liu (Kalypso) kan het niveau van de superheldenfilm niet opkrikken. NU.nl zet de recensies uit de buitenlandse media voor je op een rij.

Empire - drie sterren

"Gothic eenhoorns. Een Skittles-advertentie. Een magische pen die Steve heet. Dit zijn slechts een paar van de vele rare (en niet altijd leuke) dingen die voorbijkomen in Shazam! Fury of the Gods. Gecombineerd met onlogische mythologie en eindeloze oneliners wil de film te veel. Gelukkig weet dit superheldenvervolg de aandacht van de kijker op emotioneel vlak wel goed vast te houden."

"De dochters van Atlas worden gespeeld door een werkelijk goddelijke Helen Mirren, een gekke maar leuke Lucy Liu en de altijd boeiende Rachel Zegler. Om redenen rond tovenaars, magische bollen en een gouden appel - probeer niet te veel in deze ingewikkelde details te blijven hangen - willen ze de krachten van Shazam terugstelen om hun eigen rijk te herstellen."

Variety - geeft geen sterren

"In Shazam! Fury of the Gods is het alter ego van superheld Levi, weeskind Billy Batson, iets ouder geworden. De komische link tussen de spierbundel in zijn rode pak en de tiener die snel overweldigd raakt is niet meer zo duidelijk als eerst, maar nog steeds grappig. En de film staat of valt met het personage, van wie het enthousiasme ditmaal net iets minder aanstekelijk is."

"Fury of the Gods is zo'n superheldenfilm met een bepaalde riedel. De verhaallijn is nodeloos ingewikkeld en onbelangrijk. De CGI wordt juist flink aangedikt, alsof dat de enige manier is om de waarde van de film te tonen. Nu gebeurt dat wel in meer verfilmingen van stripboeken, maar de eerste film Shazam! was een uitzondering. Die was luchtig, gek en charmant."

"Het vervolg is niet vreselijk, maar is te druk, niet origineel genoeg en vreugdeloos."

The Guardian - drie sterren

"Deze nieuwe film is hartverwarmend en heeft een dosis zelfspot. Ook heeft de film door de introductie van een homoseksueel personage een vleugje diversiteit. Er zitten enkele aardige teksten in en Mirren, Liu en Djimon Hounsou - die een stokoude tovenaar speelt - genieten van hun rol. Hoewel ze soms ook lijken te denken aan wat ze vanavond weer eens moeten eten."

"De film ontkomt niet aan het superheldenstramien, maar Shazam 2 heeft een sinaasappelsap-dat-net-uit-de-koelkast-komtsmaak die de film plezierig maakt.

The Hollywood Reporter - geeft geen sterren

"Wanneer de jonge Darla met een handvol Skittles een hele kudde eenhoorns bij elkaar verzamelt, wil je de film eigenlijk niet meer kijken. Ja, de Shazam-films zijn bedoeld voor een jonger publiek dat van stripboeken houdt, maar dit lijkt meer op de cartoons die je op zaterdagochtend ziet."