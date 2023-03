Ke Huy Quan is bang dat recente Oscar eenmalig succes blijft

Ke Huy Quan zag zondagavond eindelijk zijn droom uitkomen toen hij met een Oscar werd bekroond voor Everything Everywhere All at Once. Maar de acteur is intussen ook bang dat het bij dit ene succes blijft, vertelt hij woensdag aan Variety.

"Ik heb het er al met mijn agent over gehad", vertelt Quan, die nog steeds in de wolken is met zijn Oscar. "Ik maak me er zorgen over dat dit misschien iets eenmaligs is geweest."

Quan immigreerde als kind met zijn ouders uit Vietnam en kreeg in de Verenigde Staten onverwachts een filmrol aangeboden. Hij verscheen kort achter elkaar in twee grote films: Indiana Jones and the Temple of Doom en The Goonies.

Daarna verliep zijn carrière een stuk moeizamer. Terwijl Quan werk aannam als vechtchoreograaf en producent, liepen zijn audities meestal op niets uit. Zijn vrouw bleef geruststellend zeggen dat zijn tijd wel zou komen.

"Soms werd ik daar gefrustreerd door", zegt de recente Oscarwinnaar. "Ik geloofde niet dat het ooit zou gebeuren. Twintig jaar is geen korte periode."

'Ik gaf mezelf de schuld'

"Ik heb geleerd om nooit een ander de schuld te geven", vervolgt Quan. "Als iets niet gaat zoals je wilt, komt dat doordat je niet hard genoeg hebt gewerkt, doordat je niet goed genoeg bent, of doordat je het niet hard genoeg geprobeerd hebt. Dus toen het me steeds maar niet lukte, gaf ik mezelf de schuld."

Quan heeft inmiddels meerdere nieuwe projecten afgerond, waaronder het tweede seizoen van Loki en de nieuwe sciencefictionfilm The Electric State. Verder liggen er nog geen volgende plannen.

"Ik zat pas bij een evenement naast Cate Blanchett", vertelt de acteur. "Ik zei dat ik niet wist wat ik hierna ging doen, maar dat ik de verantwoordelijkheid voelde om iets goeds te doen. Ik wil de mensen die me hebben gesteund niet teleurstellen."