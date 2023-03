Hier kun je de films zien die in de prijzen vielen bij de Oscars

De Oscars zijn onlangs weer uitgereikt, met Everything Everywhere All at Once als grote winnaar. Waar kun je de bekroonde films zien? NU.nl maakt een overzicht met alle winnaars.

Everything Everywhere All at Once Oscars voor: Beste film

Beste regie (Daniel Kwan en Daniel Scheinert)

Beste actrice in een hoofdrol (Michelle Yeoh)

Beste actrice in een bijrol (Jamie Lee Curtis)

Beste acteur in een bijrol (Ke Huy Quan)

Beste originele scenario

Beste montage Hier kun je de film zien: Prime Video

Pathé Thuis

Picl

Google Play

Bioscoop (re-release)

Im Westen Nichts Neues Oscars voor: Beste internationale film

Beste filmmuziek

Beste camerawerk

Beste production design Hier kun je de film zien: Netflix

The Whale Oscars voor: Beste acteur in een hoofdrol (Brendan Fraser)

Beste make-up en haarstyling Hier kun je de film zien: Bioscoop

Guillermo del Toro's Pinocchio Oscar voor: Beste animatiefilm Hier kun je de film zien: Netflix

Black Panther: Wakanda Forever Oscar voor: Beste kostuumontwerp Hier kun je de film zien: Disney+

Pathé Thuis

Google Play

Top Gun: Maverick Oscar voor: Beste geluid Hier kun je de film zien: SkyShowtime

Pathé Thuis

Google Play

Avatar: The Way of Water Oscar voor: Beste visuele effecten Hier kun je de film zien: Bioscoop

Women Talking Oscar voor: Beste bewerkte scenario Hier kun je de film zien: Bioscoop

RRR Oscar voor: Beste titelsong (Naatu Naatu) Hier kun je de film zien: Netflix

Navalny Oscar voor: Beste documentaire Hier kun je de film zien: HBO Max

An Irish Goodbye Oscar voor: Beste korte film Hier kun je de film zien: BBC iPlayer (alleen in Verenigd Koninkrijk)

The Elephant Whisperers Oscar voor: Beste korte documentaire Hier kun je de film zien: Netflix

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse Oscar voor: Beste korte animatiefilm Hier kun je de film zien: Apple TV+

