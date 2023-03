Tim Oliehoek gaat voor het eerst film voor Disney+ maken

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Regisseur Tim Oliehoek gaat zijn eerste speelfilm voor Disney+ maken. De film heet De ballonvaarder de uit de lucht kwam vallen en is vanaf het voorjaar van 2025 op de streamingdienst te zien, maakt Disney woensdag bekend.

De film gaat over de 37-jarige sierkippenhouder Gaby. Zij woont op haar boerderij met haar 6-jarige zoon Kuif, haar norse moeder Mientje en de depressieve haan Bouillon. Haar leven wordt op zijn kop gezet wanneer een ballonvaarder op het land naast haar boerderij neerstort.

Oliehoek maakte eerder series als De Zaak Menten en Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen. De Disney+-productie is zijn eerste speelfilm sinds Wiplala uit 2014.

"Na vijf bioscoopfilms heb ik mezelf namelijk beloofd dat ik alleen weer een speelfilm wil regisseren als het echt nodig is. Ik geloof dat ik die noodzaak als regisseur in dit verhaal heb gevonden", zegt de 44-jarige Oliehoek, wiens nieuwe serie Arcadia vanaf zondag te zien is op NPO3.