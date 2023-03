'Laatste film' Quentin Tarantino gaat over filmcriticus in jaren zeventig

Quentin Tarantino is momenteel bezig met de voorbereidingen van zijn mogelijk laatste film. De beroemde regisseur werkt aan een film met de naam The Movie Critic, waarvan de opnames in de herfst van start moeten gaan, meldt The Hollywood Reporter . Tarantino heeft daarbij meerdere keren gezegd dat hij wil stoppen na zijn tiende film.

Hoewel de filmmaker technisch gezien al tien films heeft gemaakt, beschouwt hij de twee Kill Bill-delen als één film. The Movie Critic zou dus de tiende film zijn van de regisseur, die eerder verantwoordelijk was voor films als Reservoir Dogs, Pulp Fiction en Django Unchained.

Volgens bronnen van The Hollywood Reporter speelt The Movie Critic zich af in de jaren zeventig en heeft een vrouw de hoofdrol. Het vakblad concludeert daarom dat de film mogelijk over filmcriticus Pauline Kael gaat. Kael wordt gezien als een van de invloedrijkste filmcritici van haar tijd.

Verdere details over de film, zoals de studio die de film uitbrengt, zijn nog niet bekend.