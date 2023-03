Liam Neeson (70) speelt zijn 100e film: 'Actiefilms geven me nog steeds een kick'

Voor Liam Neeson is Marlowe de honderdste film waarin hij speelt. Hoewel veel van zijn leeftijdsgenoten allang met pensioen zijn, is de zeventigjarige acteur nog altijd in indrukwekkende vechtscènes te zien. In gesprek met NU.nl vertelt Neeson voorlopig rollen te blijven spelen die fysiek veel van hem vragen, al gaat het allemaal iets langzamer.

"Toen ik in 1976 in het theater van Belfast stond, had ik überhaupt niet verwacht dat ik ooit op het grote scherm te zien zou zijn", zegt Neeson. "Ik besef dat ik veel geluk heb gehad en dat ik kansen heb gekregen om met geweldige acteurs en regisseurs te werken. Maar ik heb ook hard gewerkt voor alles wat ik heb bereikt. Door in je bed te blijven liggen, kom je nergens. Je moet eropuit gaan."

De liefde voor het spelen in actiefilms begon bij de film Excalibur (1981), waarin Neeson de rol van ridder Gawain speelt. "Tijdens de zwaardgevechten voelde ik mij als een kind in een speelgoedwinkel. Ik geniet echt van een goede actiescène", zegt de acteur.

"Voor de Taken-films filmden we overdag en repeteerden we de vechtscènes in de avonden. Ik heb tijdens die filmopnames veel plezier gehad met de stuntmensen. En nog steeds geeft het me een kick om in een actiefilm te spelen. Natuurlijk ben ik nu iets langzamer dan vijftien jaar geleden, maar ze kunnen de beelden tegenwoordig iets versnellen."

Marlowe is geen typische Neeson-actiefilm

Zijn honderdste film Marlowe is geen actiefilm. In de thriller, die zich in 1939 afspeelt, speelt Neeson privédetective Philip Marlowe. Het personage is gebaseerd op de boeken van auteur Raymond Chandler.

Eerder speelden Hollywood-grootheden als Humphrey Bogart en Elliott Gould al de detective. Maar dat leverde geen extra druk op voor Neeson. "Ik weet dat ik grote schoenen heb te vullen, maar ik laat mijn werk daardoor niet beïnvloeden."

De acteur heeft zich goed voorbereid op de rol door de boeken van Chandler te lezen en de verfilmingen te bekijken. "Ik vond vooral The Long Goodbye uit 1973 geweldig. Het viel mij wel op dat Elliott Gould in bijna elke scène een sigaret rookte of er eentje opstak. Ik heb besloten dat ik dat in ieder geval niet ging doen", grapte Neeson.

Marlowe is de vierde film die Neeson samen met regisseur Neil Jordan maakt. In een interview met Above The Line vertelde Jordan waarom hij ook dit keer voor de Ierse acteur koos. "Liam heeft enorm veel succes gehad door een soort wraakzuchtige rol te spelen in actiefilms. Ik wilde hem graag zien in een andere rol die hem meer ruimte zou bieden om zijn talenten te tonen."

Liam Neeson in de rol van privédetective Philip Marlowe. Foto: AP

'Acteurs en actrices lopen vaak naast hun schoenen'

Over de vraag hoe Neeson gezien wil worden door het publiek, hoeft hij niet lang na te denken. "Het ultieme compliment zou zijn dat het publiek mijn acteerwerk geloofwaardig vindt. Dat de mensen elk woord uit mijn mond geloven."

Een enorm ego heeft de acteur na al die jaren niet. "Ik klaag wel eens tegen vrienden als ik het druk heb met werk en alles wat daarbij komt kijken, zoals interviews en persdagen. Maar ik realiseer me heel goed dat ik een prachtige baan heb."

"Ik zie dat acteurs en actrices vaak genoeg naast hun schoenen gaan lopen en daar heb ik zo'n hekel aan. Mijn collega's en ik zijn ambassadeurs voor ons vak en daar komt een bepaalde verantwoordelijkheid bij kijken. We zouden allemaal ons ego onder controle moeten houden en respectvol zijn, bijvoorbeeld naar journalisten toe die hun werk proberen te doen."

Neeson heeft nog lang geen plannen om met pensioen te gaan. Lachend vertelt hij dat hij in ieder geval geen interesse heeft om Hamlet of King Lear te spelen. Er zijn wel andere plannen: een rol in de reboot van Naked Gun, de komische filmreeks met acteur Leslie Nielsen die in de jaren tachtig werd geïntroduceerd. Een verrassende keuze gezien Neeson niet bekendstaat om het spelen van komische rollen. Met een lach: "Die rol zal mijn carrière maken of breken."