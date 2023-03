Aanklager van Alec Baldwin stapt op in zaak rond schietincident op set van Rust

De speciaal aanklager die de zaak tegen Alec Baldwin aanspande, is opgestapt. Andrea Reeb klaagde de acteur aan voor het dodelijke schietincident op de set van de film Rust, maar kondigde dinsdag haar vertrek aan. Baldwins advocaten wilden dat Reeb van de zaak zou worden gehaald en hadden daarom een motie ingediend.

Reeb is naast advocaat ook lid van het Huis van Afgevaardigden in de Amerikaanse staat New Mexico. Baldwins advocaten wezen daarom op de grondwet, waarin staat dat de machten gescheiden moeten blijven.

Volgens hen moest Reeb van de zaak worden gehaald, omdat een lid van de wetgevende macht niet ook taken mag uitvoeren die onder de rechterlijke macht vallen.

"Ik kan het best voor gerechtigheid in deze zaak zorgen door af te treden, zodat de focus op het bewijs en de feiten ligt. Die tonen duidelijk aan dat minachting voor de veiligheidsprotocollen heeft geleid tot de dood van Halyna Hutchins", schrijft Reeb in een verklaring. "Ik zal niet toestaan dat twijfels over mijn werk als wetgever en aanklager het werkelijke probleem overschaduwen."

Wie Reeb als aanklager zal vervangen, is nog niet bekend.

De 64-jarige Baldwin werd eind januari officieel aangeklaagd in New Mexico. Dat gold ook voor Hannah Gutierrez-Reed, die verantwoordelijk was voor de wapens op de set van de film. Baldwin ontkende eind februari dat hij schuldig is in de zaak.