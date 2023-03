Argentijnse Delfina Chaves speelt Máxima in Videoland-serie over de koningin

De Argentijnse actrice Delfina Chaves (27) gaat Máxima vertolken in de dramaserie die Videoland maakt over het leven van de koningin. Martijn Lakemeier (29) speelt koning Willem-Alexander in de productie, zo werd donderdagochtend bekendgemaakt tijdens een perspresentatie in Amsterdam.

De serie is gebaseerd op het boek Moederland: De jonge jaren van Máxima Zorreguieta van auteur Marcia Luyten, dat in november 2021 verscheen. Het boek gaat onder meer over de periode waarin Máxima haar geboorteland Argentinië verlaat, carrière maakt op Wall Street in New York en uiteindelijk prins Willem-Alexander ontmoet.

De serie krijgt in eerste instantie zes afleveringen en start op het moment dat Máxima en Willem-Alexander elkaar ontmoeten in Sevilla. De rest van de serie duikt terug in de tijd en vertelt het verhaal van haar jeugd.

De makers waren op zoek naar een actrice die zowel Engels, Spaans als Nederlands kan spreken. Die actrice vonden ze in de voor het grote publiek onbekende Chaves.

Een van de duurste dramaseries in Nederland ooit gemaakt

Dorien Goertzen en Karin van der Meer, die eerder samenwerkten aan Nieuwe Buren, schrijven het scenario van de serie. Anne de Clercq, onder meer bekend van Soof 3 en Tessa, neemt de regie op zich.

De Clercq: "Het spreekt me aan in het boek dat het begint bij Máxima's Argentijnse jaren, gevolgd door haar tijd in New York. Met zoveel mooie, kleine alledaagse details, die haar menselijk maken, maar ook een gelaagd personage laten zien. Een vrouw die van U2 houdt, die soms chaotisch is, die uitblinkt in kogelstoten, maar die ook ambitieus is en keihard werkt."