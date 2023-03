The Last of Us voorlopig nog niet voorbij: makers kondigen meerdere reeksen aan

Er komen meerdere nieuwe seizoenen aan van The Last of Us, vertellen de makers van de gameverfilming maandag in een interview met het Amerikaanse tijdschrift GQ . Een tweede reeks is al aangekondigd, maar makers Craig Mazin en Neil Druckmann laten weten dat ze het vervolgverhaal in meerdere vervolgseizoenen willen vertellen.

Het eerste seizoen van The Last of Us behandelt alle gebeurtenissen in de gelijknamige videogame uit 2013. Maar het vervolg op de game, dat dus ook wordt verfilmd door HBO, vertelt een veel groter en complexer verhaal dan zijn voorganger.

"Nee, absoluut niet", reageert Mazin op de vraag of het tweede seizoen alle gebeurtenissen van het tweede spel omvat. "Het is meer dan één reeks", vult Druckmann aan. "We gaan niet zeggen hoeveel seizoenen het worden. Maar in elk geval meer dan één."

The Last of Us speelt zich af twintig jaar na de vernietiging van de beschaving door schimmels die mensen besmetten en ze in een soort kannibalistische zombies veranderen.

De hoofdrollen in het eerste seizoen worden gespeeld door Pedro Pascal en Bella Ramsey. De reacties op de eerste afleveringen van de HBO-serie waren zo goed dat de streamingdienst in januari al een vervolg aankondigde.