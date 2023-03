Ke Huy Quan wint Oscar voor Everything Everywhere All at Once

Ke Huy Quan is zondagnacht bekroond met een Oscar. De Amerikaans-Vietnamese acteur won in de categorie beste mannelijke bijrol, voor de fantasyfilm Everything Everywhere All at Once.

Quan werd als jeugdacteur bekend door films als Indiana Jones en The Goonies, maar als volwassene had hij een stuk minder succes. "Ik had het bijna opgegeven", zei hij geëmotioneerd op het podium. "Blijf in je dromen geloven."

Direct daarna werd ook Jamie Lee Curtis bekroond, voor haar bijrol in Everything Everywhere All at Once. Ook zij brak uiteindelijk in tranen uit, toen ze over haar ouders begon. Acteurs Tony Curtis en Janet Leigh werden wel genomineerd, maar wonnen de prijs nooit.

De eerste Oscar van de avond ging naar Guillermo del Toro, die eerder al twee Oscars won voor The Shape of Water. Ditmaal werd hij bekroond in de categorie voor beste animatiefilm. Zijn stopmotion-versie van Pinocchio won van titels als Puss in Boots: The Last Wish en Turning Red.

Presentator Jimmy Kimmel trapte de avond af met een paar grappen die meteen verwezen naar het incident van vorig jaar. Will Smith gaf toen Chris Rock een klap op het podium, om later nog de Oscar voor beste acteur in ontvangst te nemen.

"We werken dit jaar met een crisisteam", vertelde Kimmel over de nieuwe maatregelen. "Mocht er iets op het podium gebeuren, doe dan gewoon wat je vorig jaar deed: niks."