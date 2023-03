Everything Everywhere All at Once met 7 beeldjes grote winnaar Oscar-uitreiking

Everything Everywhere All at Once was zondagavond de grote winnaar bij de Oscar-uitreiking. De fantasyfilm sleepte zeven beeldjes in de wacht, waaronder die voor beste regie en beste film. Ook vielen drie acteurs in de prijzen met hun rol in de film.

Hoofdrolspeelster Michelle Yeoh werd zondag voor het eerst bekroond met een Oscar. De zestigjarige actrice deed daarop een oproep aan alle vrouwen in de zaal: "Laat niemand je ooit vertellen dat je je beste jaren hebt gehad." Ook haar medespelers Ke Huy Quan en Jamie Lee Curtis namen een beeldje mee naar huis.

Daniel Kwan en Daniel Scheinert mochten daarvoor al de prijs voor beste regie in ontvangst nemen. Even later won Everything Everywhere All at Once ook de hoofdprijs op het Oscar-gala. De teller kwam daarmee op zeven beeldjes te staan.

Het Duitse oorlogsdrama Im Westen Nichts Neues ging er met vier prijzen vandoor, waaronder die voor beste internationale film.

Brendan Fraser won voor zijn rol in The Whale zijn eerste Oscar. De acteur liet weten dat hij zijn eerdere succes met avonturenfilms als The Mummy pas is gaan waarderen toen het voorbij was. De acteur stond hijgend van de spanning op het podium en nam vooral de tijd om collega's en familie in het zonnetje te zetten.

Grote kanshebbers grijpen uiteindelijk mis

Van alle genomineerden kwam The Banshees of Inisherin er het meest bekaaid vanaf. De Ierse tragicomedy kreeg eerder veel eer met negen nominaties, maar verzilverde daar niets van. Ook de biopic Elvis (acht nominaties), het autobiografische drama The Fabelmans (zeven nominaties), de psychologische thriller Tár (zes nominaties) en de satire Triangle of Sadness (drie nominaties) vielen volledig buiten de prijzen.

Opmerkelijk was dat Charlbi Dean, een van de hoofdrolspelers in Triangle of Sadness, niet voorbij kwam bij het In Memoriam-gedeelte. Ook Tom Sizemore en Anne Heche werden overgeslagen. De Academy verwees vervolgens wel naar hun eigen website, waar alle overledenen van het afgelopen jaar te vinden zijn.

Het herdenkingsgedeelte werd ontroerend geopend door John Travolta. "Dit is voor iedereen aan wie we 'hopelessly devoted' blijven", zei de acteur, die zichtbaar aangedaan was. Zijn Grease-collega Olivia Newton-John verscheen als eerste in beeld.

Tranen vloeiden al vroeg

Al vroeg in de show werd Ke Huy Quan bekroond, voor zijn bijrol in Everything Everywhere All at Once. De Amerikaans-Vietnamese acteur werd als jongen bekend door films als Indiana Jones and the Temple of Doom en The Goonies, maar als volwassene had hij een stuk minder succes. "Ik had het bijna opgegeven", zei hij geëmotioneerd op het podium. "Blijf in je dromen geloven."

Direct daarna werd ook Jamie Lee Curtis geëerd, voor haar bijrol in Everything Everywhere All at Once. Ook zij brak uiteindelijk in tranen uit, toen ze over haar ouders begon. Acteurs Tony Curtis en Janet Leigh werden wel genomineerd, maar wonnen de prijs nooit.

Tranen van blijdschap bij Ke Huy Quan, die een Oscar won voor zijn rol in Everything Everywhere All at Once. Foto: Getty Images

Grappen over Will Smith

Presentator Jimmy Kimmel trapte de avond af met een paar grappen die meteen verwezen naar het incident van vorig jaar. Will Smith gaf toen Chris Rock een klap op het podium, om later nog de Oscar voor beste acteur in ontvangst te nemen.

"We werken dit jaar met een crisisteam", vertelde Kimmel over de nieuwe maatregelen. "Mocht er iets op het podium gebeuren, doe dan gewoon wat je vorig jaar deed: niks."

Zoals gewoonlijk kreeg de show wat variatie door muziekoptredens en filmfragmenten. Maar na de vroege speeches van Curtis en Quan gebeurde er een tijd lang weinig spraakmakends. "Op dit punt begin je die klappen van vorig jaar wel een beetje te missen, toch?", zei Kimmel plagend.

Lady Gaga en Rihanna maken indruk

Muzikale hoogtepunten waren er voor Lady Gaga en de zwangere Rihanna. De zangeressen waren goed bij stem voor hun genomineerde titelsongs (Top Gun: Maverick en Black Panther: Wakanda Forever). Wel moesten ze de Oscar aan zich voorbij laten gaan. De prijs ging naar de energieke titelsong van het Indiase RRR.

Zoals vaker op het gala, was er ruimte voor politieke boodschappen. Zo verscheen de vrouw van Alexei Navalny op het podium, toen de documentaire Navalny werd bekroond. "Alexei, ik droom van de dag dat je vrij zal zijn, en dat ons land vrij zal zijn. Blijf sterk."