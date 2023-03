Recensieoverzicht Scream 6: 'Zelfbewust en geen zinloze hervertelling'

De beruchte moordenaar Ghostface keert terug in alweer het zesde deel van Scream. Regisseurs Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett hebben voor Scream 6, of Scream VI, een aantal bekende gezichten de stuipen op het lijf gejaagd. Jenna Ortega (Wednesday uit de gelijknamige Netflix-serie) speelt ditmaal de screamqueen en Courteney Cox (Monica uit de sitcom Friends) pakt de rol van journalist Gale Weathers in de komische slasherfilm. NU.nl zet de recensies uit de kranten op een rij.

De Telegraaf - drie sterren

"Niemand is veilig. Ook de overlevenden uit het origineel niet meer, weten we sinds de dood van Dewey Riley (David Arquette) in de vorige Scream-film."

"Neve Campbell keert na een salarisconflict niet meer terug als Sidney Prescott, de Scream-queen van het eerste uur. De ster van hoofdrolspeelster Jenna Ortega is dankzij het succes van de Netflix-serie Wednesday inmiddels zo snel gerezen, dat vooral het jongere publiek dat stukje nostalgie nauwelijks zal missen."

"Ortega speelt Tara Carpenter, Melissa Barrera haar oudere halfzus Sam. In Scream VI hebben zij Woodsboro achter zich gelaten en zijn ze met een paar trouwe vrienden verhuisd naar New York, waar Tara zich op het studentenleven heeft gestort. Sam, die in haar genen een loodzware erfenis met zich meezeult, houdt haar jongere zusje goed in de gaten, uit angst dat Ghostface opnieuw zal opduiken. Wanneer dat daadwerkelijk gebeurt, is zoals altijd de vraag wie er dit keer achter het masker schuilgaat."

De Volkskrant - twee sterren

"'Wie de fuck geeft er iets om films?' 'Klotefranchise.' Zomaar wat commentaar van de personages uit Scream VI, dat ze in hun oneindige wijsheid lijken te geven op de routinehorror waarin ze zelf de hoofdrol spelen. Zo gaat dat immers in de Scream-serie, terwijl de lol van al dat zelfbewuste metagedoe er inmiddels echt af is."

"Er staat ook zo weinig tegenover in dit ongeïnspireerde kermisritje langs oude en nieuwe slasherclichés, waarin de zusjes Sam en Tara Carpenter andermaal de strijd aangaan met een gemaskerde messentrekker en ze omringd worden door geestdode stereotypen - de verlegen sukkel, de verdachte nieuweling - die zonder enige consequentie kunnen worden afgeslacht. Soms wat brute bloederigheid, dat is het beste wat het met gewauwel volgepropte Scream VI heeft te bieden."

The Guardian - vier sterren

"Scream VI levert gevat commentaar op de franchise zonder belerend te worden, zoals bij veel oppervlakkige horrorfilms het geval is. Er zijn korte, maar krachtige verdrietige momenten (het is de zesde film en er zijn inmiddels veel mensen gestorven) en de film blijft levendig genoeg om niet in dit verdriet te verzanden."

"Het is de tweede film in het nieuwe Scream-universum en daarvoor geldt: hoe grotesker, hoe beter. Het is de bloederigste film van de serie tot nu toe, zonder in grimmigheid te vervallen. De onthulling aan het eind van de film is net zo maf als je zou verwachten, maar enorm bevredigend - om redenen die onmogelijk uit te leggen zijn zonder het einde te verklappen. Wel kun je zeggen dat er veel waardering uit spreekt voor de eerdere gebeurtenissen in Scream. Daardoor is de kijker des te benieuwder naar wat er komen gaat."

"Als meer Scream-films zo'n effect kunnen teweegbrengen, zit er meer inhoud in de franchise dan we dachten."

Variety - geen sterren

"Regisseurs Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett en scenarioschrijvers James Vanderbilt en Guy Busick zijn terug. Hun film is zakelijk en cynisch en zorgt ervoor dat de kijker zich afvraagt wanneer een film nou eigenlijk precies goed te noemen is."

"Scream VI is een redelijk goede thriller. Het is een bloederig, moorddadig spel dat op de juiste manier slimme grappen maakt en krachtig in scène is gezet. (...) De Scream-serie was in de eerste twee delen steeds de slasherserie die te zelfbewust was om alleen maar een slasher te zijn. Nu is het de slasherserie die net zelfbewust genoeg is om geen zinloze hervertelling te worden."

