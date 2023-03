Van moord op echtgenote vrijgesproken acteur Robert Blake (89) overleden

De Amerikaanse acteur Robert Blake, die ooit werd vrijgesproken van de moord op zijn eigen vrouw, is op 89-jarige leeftijd overleden in Los Angeles. Volgens de entertainmentwebsite Deadline werd een hartaandoening hem fataal.

Blake verwierf bekendheid als detective in de tv-serie Baretta, die in de jaren zeventig werd uitgezonden. Voor zijn rol ontving hij een Emmy Award en een Golden Globe.

Ook speelde hij een massamoordenaar in de verfilming van Truman Capotes In Cold Blood (1967) en was hij in 1995 naast Jennifer Lopez en Woody Harrelson te zien in Money Train. In 1997 speelde hij zijn laatste grote rol, in de film Lost Highway van David Lynch.

Hij maakte naam als een lastige acteur die in vuistgevechten met collega's verwikkeld raakte. Zijn carrière, die begon toen hij nog een kind was, werd overschaduwd door de moord op zijn vrouw, Bonny Lee Bakley. Blake werd berecht, maar later weer vrijgesproken.

Blake zou stuntman hebben willen inhuren voor moord

Bakley werd in 2001 dood aangetroffen in een auto bij een restaurant waar zij en Blake net hadden gegeten. Tijdens zijn proces zei Blake dat zijn vrouw was neergeschoten toen hij terugliep naar het restaurant. Daar had de acteur naar eigen zeggen "per ongeluk" een pistool achtergelaten dat hij wilde ophalen. Blake beweerde dat hij bij terugkomst zag dat zijn vrouw hevig bloedde uit een schotwond in haar hoofd en schouder.

Volgens getuigenissen had Blake geprobeerd een stuntman in te huren om zijn vrouw te vermoorden. De twee zouden een ongelukkig huwelijk hebben gehad.

De getuigenis van de stuntman werd niet geloofwaardig genoeg bevonden en de acteur werd in 2005 vrijgesproken. Later dat jaar oordeelde een civiele jury dat Blake aansprakelijk was voor de dood van Bakley. Hij moest haar familie 30 miljoen dollar betalen.