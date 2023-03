Sony maakt animatieserie over Lionel Messi

Delen via E-mail

Volgens Messi, die sinds 2021 voor Paris Saint-Germain speelt, gaat met het meedoen aan een animatieproject "een droom in vervulling". "We hopen dat iedereen het resultaat leuk zal vinden, vooral de jongens en meisjes", zegt Messi.

De serie is bedoeld voor jong publiek en zal in verschillende talen te zien zijn. Het is nog niet bekend waar en wanneer die te zien zal zijn.