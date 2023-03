Nieuw op Netflix: Deze films en series verschenen deze week

Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week onder andere het tweede seizoen van de serie Sex/Life, de derde film in de Soof-reeks, nieuwe afleveringen van de Spaanse serie Entrevías en de spannende film Fall.

Series

Sex/Life (seizoen 2)

Nadat Billie (Sarah Shahi) opnieuw gevoelens had gekregen voor haar ex Brad (Adam Demos), kwam haar huwelijk met Cooper (Mike Vogel) onder druk te staan. In het tweede seizoen is Billie vrijgezel en beleeft ze allerlei erotische avonturen.

Entrevías (seizoen 2)

Wanneer Tirso's kleindochter slachtoffer wordt van drugsdealers in zijn buurt, neemt de oorlogsveteraan het heft in eigen handen. Het eerste seizoen van Entrevías eindigde bij het vertrek van Irene. Seizoen twee vertelt het verhaal vanaf dat punt verder. Lukt het Tirso de situatie onder controle te houden?

Films

Soof 3 (2021)

In deze populaire reeks kruipt Lies Visschedijk voor de allerlaatste keer in de huid van Soof voor het derde deel. Ze heeft haar leven eindelijk op de rit, tot ze plots slecht nieuws krijgt en haar dochter thuiskomt met een verloofde aan haar arm. Lukt het Soof om opnieuw alle ballen in de lucht te houden?

Fall (2022)

Hartsvriendinnen Becky en Hunter besluiten een verlaten radiotoren van 600 meter hoog te beklimmen. Wanneer de ladder breekt en ze op grote hoogte vast komen te zitten, komt hun vriendschap onder druk te staan. Wat doe je als je nergens heen kan?

The Breakfast Club (1985)

In de iconische klassieker uit 1985 komen vijf totaal verschillende studenten met elkaar in contact tijdens het nablijven. Ze zitten daar allemaal met een andere reden en hebben totaal geen zin om hun vrije zaterdag in te ruilen voor schoolwerk. Het vijftal leert elkaar steeds beter kennen en er ontstaan mooie, onverwachte vriendschappen.

The Karate Kid (1984)

Inmiddels kent de populaire Karate Kid-reeks nieuwe delen, reboots en een serie. Voor veel fans blijft het toch bij de originele versie uit 1984. Daniel LaRusso verhuist met zijn moeder naar California, waar hij gepest wordt. Hij besluit voor zichzelf op te komen en karate te leren. Dan ontmoet hij karatemeester Mr. Miyagi, die hem lessen geeft in de vechtsport.

