The Weeknd gaat hoofdrol spelen in zelfgeschreven film

The Weeknd gaat de hoofdrol spelen in een film die hij zelf heeft geschreven, meldt Variety . Het is de eerste keer dat de Canadese zanger en muzikant een hoofdrol speelt in een film.

Over het plot van het nog titelloze project is weinig bekend. Volgens Variety is de regie in handen van Trey Edward Shults. Ook is er een rol weggelegd voor Jenna Ortega, die de hoofdrol speelt in de Netflix-hit Wednesday. Daarnaast is Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) ook te zien.